Le Raja Casablanca et le Real Betis concluent un accord de collaboration ”historique”

”Cet accord permettra aux deux entités d’échanger des expériences, de renforcer les liens communs et de transmettre au-delà de leurs frontières respectives les valeurs partagées : mêmes couleurs, mêmes objectifs, mêmes ambitions sportives et grande passion pour le football et pour leurs équipes”, indique le Real Betis dans un communiqué, vendredi soir.

”Il s’agit également d’un nouveau pas en avant pour le Real Betis dans sa stratégie d’internationalisation, avec une alliance importante avec l’un des clubs les plus performants d’Afrique et dans un pays, le Maroc, où le Real Betis compte de plus en plus de supporters”, écrit l’équipe espagnole, notant que cette collaboration marquera également un ”nouveau chapitre qui unira Séville et Casablanca, l’Espagne et le Maroc. Deux villes et deux nations unies par leur amour du sport”.

L’accord comprend différentes initiatives : d’une part, des actions sportives, avec la possibilité d’organiser des matchs amicaux internationaux entre les équipes premières ou entre les équipes juniors, et d’autre part, l’organisation de campus et d’académies communs.

Cet accord est également axé sur l’entreprise et la société, avec différentes actions prévues. Ainsi, les deux clubs accueilleront des visites de différentes délégations, afin de promouvoir l’échange de connaissances et d’expériences dans le domaine du football. Ils exploreront des opportunités commerciales conjointes en recherchant des collaborations qui profitent aux deux parties, produiront et publieront des contenus et des communications communs qui serviront à présenter des histoires inspirantes et à rapprocher les fans des deux clubs et soutiendront les activités internationales de chaque club, qui donneront aux fans des deux clubs la possibilité de vivre des expériences uniques dans le monde entier.

La composante sociale est aussi présente dans cette alliance, puisque les deux parties vont promouvoir des actions sociales et environnementales par le biais de la plateforme de durabilité “Forever Green”, lancée par le Real Betis il y a trois saisons.

Le vice-président du Raja Club Athletic, Adil Halla, a souligné la grande valeur que le partenariat avec une équipe comme le Real Betis apporte au club de Casablanca.

“Ce partenariat représente un nouveau défi passionnant pour notre équipe. Le Real Betis est devenu une référence importante de La Liga et dans le football européen. Ensemble, nous travaillerons à poursuivre notre croissance et à offrir des expériences inoubliables à nos fans”, a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

Dans le même sillage, Ramón Alarcón, directeur général du Real Betis, a souligné l’importance de conclure ce type d’accord avec des clubs de cette envergure dans des pays où l’intérêt pour le Real Betis est croissant.

“Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles du Raja Club Athletic, un club à l’histoire si riche et dont les supporters sont si passionnés. Ce partenariat ne renforcera pas seulement nos liens avec le Maroc, mais offrira également d’importantes opportunités de développement pour les deux institutions”, a-t-il dit.