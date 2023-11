Editeur et ancien président du Raja, Abdelkader Retnani, n’est plus

Né en 1945 à Casablanca, ce grand passionné des livres fonda en 1980 sa maison d’édition “La Croisée des chemins”.

Président fondateur de l’Association marocaine des professionnels du livre (AMPL) et vice-président de la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM, feu Retnani a organisé plusieurs salons du livre au Maroc et à l’étranger.

Grand passionné de sport, le défunt avait présidé le club du Raja de Casablanca (1985-1989).