La stratégie nationale “Maroc Digital 2030” devra contribuer à la création d’emplois

Cette stratégie cadre avec la vision royale appelant à tirer profit de l’évolution numérique, en accompagnant les jeunes marocains dans le développement de solutions digitales répondant aux besoins et contribuant à la création d’emplois, a souligné Mme Mezzour en réponse à une question lors d’un point de presse conjoint avec le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l’issue du Conseil du gouvernement.

Le Maroc, qui dispose de plus de 600 plateformes numériques, dont 300 dédiées aux citoyens, 200 aux entreprises et 100 à l’administration, forme annuellement 13.000 nouvelles compétences numériques”, a-t-elle rappelé, faisant état de plus de 130.000 travailleurs dans l’offshoring.

La stratégie “Maroc Digital” 2030, qui sera présentée devant la Commission nationale pour le développement numérique en vue de sa finalisation, entend apporter une plus-value au secteur offshore en misant sur les jeunes talents marocains afin de créer une offre compétitive, a relevé la ministre, ajoutant qu’elle ambitionne également de soutenir les start-up via l’instauration d’un cadre juridique dédié et de favoriser leur accès aux marchés national et international.