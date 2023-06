La mobilité des étudiants au centre d’entretiens entre Miraoui et le ministre israélien de l’Innovation

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont échangé sur les moyens et outils de renforcement des relations bilatérales dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation, a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation dans un communiqué.

Cette visite a également été l’occasion pour les deux parties de discuter des leviers de développement du partenariat entre les universités et structures de recherche relevant des deux pays, et ce en priorisant la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs, ainsi que la participation aux projets de recherche conjoints sur des thématiques d’intérêt commun, rapporte le communiqué.

Un Mémorandum d’entente a été signé entre les deux ministères, le 26 mai 2022 à Rabat, ayant pour objet le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation, de la recherche scientifique et de la technologie, a rappelé la même source.