La BERD et le Maroc signent un protocole d’accord pour accélérer la transition verte

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable unissent leurs forces pour accélérer la décarbonation du secteur électrique au Maroc.

En vertu d’un protocole d’accord, paraphé ce mercredi à Marrakech, les deux parties ont convenu d’approfondir leur coopération pour faire avancer la transition énergétique verte du Maroc.

Selon un communiqué de la BERD, la coopération se concentrera sur l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, le renforcement du réseau électrique, le déploiement de solutions d’efficacité énergétique dans tous les secteurs et le développement d’un marché de l’électricité ouvert et fonctionnel. Dans le cadre de ce protocole d’accord, poursuit la même source, la BERD et le ministère de Leila Benali soutiendront l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE), dans ses efforts de décarbonation, et renforceront la résilience de l’Office, notamment à travers la mise en œuvre de Loi 48-15 relative à la régulation du marché de l’électricité.

The Ministry of Energy Transition and Sustainable Development signed today in #Marrakech a MoU with the @EBRD for cooperation in the fields of energy, environment and sustainable development, within the framework of the @MoroccoAM2023 of the @WorldBank Group and the @IMFNews. pic.twitter.com/jWHNSkFzrd — MTEDD وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (@MTEDDMAROC) October 11, 2023

Les travaux conjoints porteront sur un certain nombre d’intérêts stratégiques communs à long terme, notamment la mise en place d’une trajectoire neutre en carbone et l’élimination progressive des actifs liés aux combustibles fossiles au cours des prochaines décennies.

«Nous sommes très heureux d’annoncer cette coopération avec notre partenaire de longue date la BERD, qui intervient à un moment crucial pour nos relations avec nos partenaires européens, en cohérence avec le Partenariat Vert signé par le Maroc. Ceci est d’autant plus important compte tenu du programme d’investissement ambitieux mené par notre société nationale de services publics ONEE et de sa transformation. Ce protocole d’accord soutiendra un élément clé de notre stratégie : renforcer les réseaux et garantir un financement durable à long terme dans des systèmes énergétiques agiles et robustes», a commenté Leila Benali, cité dans le communiqué.

Le Maroc est reconnu comme doté de l’une des stratégies les plus ambitieuses de la région en matière de développement des énergies renouvelables et de technologies vertes pionnières, a de son côté souligné la BERD. «Depuis plus d’une décennie, la BERD soutient la décarbonation du secteur énergétique marocain et sa transition énergétique verte à travers un financement direct et indirect et un dialogue politique, faisant de la BERD l’institution financière internationale la plus active en faveur des investissements verts dans le secteur privé marocain», s’est félicité l’institution.

«Nous saluons l’engagement du ministère à décarboner le secteur de l’électricité et à se concentrer sur l’objectif de neutralité carbone», a déclaré Nandita Parshad, directrice générale de la BERD pour les infrastructures durables.

Pour rappel, le Maroc est membre fondateur de la BERD et est devenu bénéficiaire des ressources de la Banque en 2012. À ce jour, la BERD a investi 4,2 milliards d’euros dans le pays à travers 95 projets.