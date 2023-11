Investissement : La première édition d’AfricaMed Business Forum aura lieu à Tanger

Organisé par le cabinet Kardev en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée (UpM), l’Association des Chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée (ASCAME) et l’AfroChampions Initiative, cet événement a pour objectifs de catalyser l’investissement et de stimuler le déploiement économique entre l’Afrique et les pays du pourtour méditerranéen, indique un communiqué du Cabinet.

Cet événement international d’envergure réunira une assemblée de centaines de personnalités influentes dans leur région, comprenant des ministres, des responsables politiques, des personnalités publiques, des représentants des organisations internationales, des entreprises du secteur privé et de nombreux acteurs régionaux.

AfricaMed offre un espace-temps unique pour le dialogue, la collaboration et la création de partenariats stratégiques, note la même source, relevant que ce Forum se veut résolument comme un levier de croissance économique, d’innovation et de progrès dans cette grande partie du monde.

Cet événement sera une occasion incontournable pour les entrepreneurs d’Afrique et de Méditerranée, et une opportunité exceptionnelle de discuter des défis, de partager des idées novatrices et de forger des liens durables.

«Nous anticipons avec enthousiasme la rencontre de leaders influents et d’esprits visionnaires lors de cet événement à vocation économique», ajoute le communiqué, faisant savoir que la liste des intervenants, les sessions et les opportunités d’investissement qui seront présentées lors de cet événement seront annoncées dans les prochains jours.