HPS : Un potentiel de hausse du cours de 26%

BMCE Capital Global Research estime que le cours du titre HPS réserve encore un potentiel de hausse, qu’elle prévoit de 26%. Le cours devrait ainsi atteindre 782 DH, alors qu’il a clôturé la séance du 10 janvier à 620 DH.

Le titre est donc recommandé à l’achat pour plusieurs raisons, parmi lesquelles l’opérateur se positionne comme leader d’une activité mondiale avec une large couverture géographique dans plus de 95 pays, permettant de diversifier le risque. Son plan stratégique « Acceler8 » a des ambitions intéressantes sur la période 2023-2027 et sa stratégie de croissance externe est agressive et dynamique. D’ailleurs, la société est à un stade avancé de discussions avec deux sociétés cibles des 12 qui figurent dans le pipeline du groupe.

En plus, la version 4.0 de PowerCard dispose de bien des atouts qui viennent répondre aux exigences élevées en matière de rapidité, d’adaptabilité et de sécurité. Par ailleurs, la société poursuit ses efforts en recherche et développement dont les investissements représentent 14% du chiffre d’affaires. Du côté des fondamentaux, ils restent solides, se traduisant, entre autres, par un niveau confortable de fonds propres.

Toutefois, son activité reste fortement exposée au risque de change. D’autant qu’elle fait face à des charges d’exploitation élevées, dont notamment les charges du personnel face à un turnover important, dans un contexte marqué par la fuite des cerveaux. Enfin, ses niveaux de marge et son rendement de dividende restent inférieurs au secteur où la société opère.

BKGR prévoit que HPS réalise un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dirhams en 2024, en hausse de 11% par rapport aux prévisions de 2023. Elle devrait dégager un bénéfice au terme de cet exercice de 179 MDH, en progression de 33%.