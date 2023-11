Grève des contrôleurs aériens en France : RAM annule ses vols en provenance et à destination de Paris

Faisant suite au préavis de grève nationale concernant l’ensemble des centres de contrôle aérien français déposé par plusieurs organisations syndicales représentatives des contrôleurs aériens pour la journée du lundi 20 novembre 2023, il a été demandé à toutes les compagnies aériennes de réduire leur programme de vols. En conséquence, Royal Air Maroc annule des vols de et vers Paris Orly pour la journée du 20 Novembre, a annoncé la compagnie aérienne RAM sur son site.

Afin de limiter l’impact des annulations, RAM accompagne ses clients en les transférant sur d’autres vols. Ainsi, les voyageurs qui disposent de contacts joignables sur leur dossier de réservation recevront des e-mails et des SMS leur confirmant leur vol de report. La compagnie invite les passagers à consulter le statut de leur vol et vérifier et mettre à jour leurs contacts joignables sur la section « =gérer ma réservation» du site web.

Par ailleurs, pour tous les détenteurs de billets d’avion Royal Air Maroc sur les vols annulés, ne souhaitant pas voyager à bord des vols mis à leur disposition, il est possible de recevoir le remboursement du billet ou le changement de date selon la disponibilité de et vers la même destination ou une destination du réseau RAM en France, pour une nouvelle date de voyage dans les 15 jours suivant la date du vol annulé sous réserve que la durée de séjour initiale soit maintenue et ce, gratuitement. Pour tout changement de destination, l’éventuelle différence dans les taxes est à la charge du passager.