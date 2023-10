Ghita Mezzour : le Maroc mise sur le numérique comme moteur de développement

Le Maroc mise sur l’excellence numérique comme moteur de développement socio-économique, a indiqué vendredi à Lausanne la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Intervenant à l’École polytechnique fédérale de Lausanne sous le thème «Libérer le potentiel numérique du Maroc : vers une croissance innovante et inclusive», Mezzour a souligné que le Royaume cherche à moderniser les services publics et améliorer leur accessibilité pour les citoyens et les entreprises, tout en favorisant la croissance de l’économie numérique. Cela repose sur le soutien aux start-ups et la mise en place d’une infrastructure numérique solide, a fait savoir la ministre.

L’excellence numérique repose ainsi sur la création d’un cadre permettant de promouvoir l’innovation au sein des entreprises, de faciliter l’émergence de start-ups et de permettre aux entreprises d’accéder à la recherche, au développement et à l’innovation, a-t-elle expliqué.

Elle nécessite également la valorisation des capacités numériques et technologiques pour qu’elles deviennent un moteur clé de la compétitivité et du développement de nouvelles professions et secteurs en phase avec les transformations mondiales, a précisé Mezzour.

Passant en revue une série d’indicateurs permettant au Maroc de se positionner comme leader régional et continental dans le domaine de la transformation numérique, la ministre a mis l’accent sur le rôle joué par les start-ups créatives dans le développement de solutions innovantes dans les domaines des soins de santé, de l’éducation, de l’agriculture et des services publics électroniques.

De plus, Mezzour a évoqué l’évolution des infrastructures de services publics en ligne visant à fournir des services numériques de haute qualité et fiables aux citoyens, aux entreprises et à la société civile, rappelant que cinq centres marocains figurent dans le dernier Indice de gouvernance électronique.

Ainsi, plus de 300 services publics en ligne sont disponibles pour les citoyens, en plus de 200 services en ligne pour les entreprises, a-t-elle soutenu.

En ce qui concerne les initiatives de son département, Mezzour a mis en lumière les efforts visant à développer les compétences, notant que le projet Jobintech ambitionne de former 15.000 jeunes talents dans le domaine du numérique dans différentes régions du Royaume d’ici 2026.