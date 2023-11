Forsa 2023 atteint son objectif en débloquant les fonds à 10.000 porteurs de projets

Dans un communiqué, le ministère précise que ce programme pourra financer, d’ici la fin de l’année, 1.200 porteurs de projets supplémentaires, expliquant cette réussite remarquable, qui permettra à un total de 11.200 porteurs de projets de réaliser leur rêve entrepreneurial, par “une optimisation budgétaire significative”.

Cette deuxième édition a capitalisé sur l’ensemble des outils déployés en 2022 tels que les outils digitaux (plateforme forsa.ma, systèmes d’information de gestion du programme, plateforme de e-learning Forsa Academy) et a également permis une optimisation des charges de fonctionnement du programme, fruit du savoir-faire cumulé par les différentes parties prenantes, souligne le ministère.

Et de noter que la moyenne des montants des financements était de 93.000 dirhams, inférieure donc de 7% par rapport au plafond autorisé.

“Cette édition a été exceptionnelle, de par l’engouement suscité auprès des jeunes, la qualité des candidatures, l’implication des incubateurs et des organismes de financement, ainsi que la fluidité des différentes étapes du processus”, a déclaré la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

“Cette année, nous nous sommes fixés comme objectif de dépasser les 10.000 projets afin de répondre au mieux à la forte demande. 10.000 candidats ont déjà leur financement en poche, et 1.200 autres percevront le leur dans les prochaines semaines. Bien évidemment, nous aurions souhaité satisfaire toutes les demandes, mais nous sommes tenus par l’enveloppe budgétaire dédiée au programme”, a-t-elle poursuivi.

Le programme s’est engagé, depuis son lancement, dans une démarche d’amélioration continue, de digitalisation et d’adaptation des processus pour maximiser son efficacité et garantir ces résultats positifs, rappelle le communiqué, faisant savoir que pour cette édition, 35.000 entretiens individuels ont été réalisés, 32.000 projets ont été discutés et revus en Commissions régionales de sélection et 14.000 projets ont été évalués en Commissions régionales de financement.

Et de noter que pour cette édition, un saut qualitatif sur l’ensemble des étapes a été remarqué : une qualité accrue des candidatures, une meilleure préparation des porteurs de projets aux différentes étapes et des taux d’abandon moins importants entre les étapes. Une amélioration qui peut être attribuée à la formation de diverses communautés, qui ont favorisé un esprit d’entraide et de partage des bonnes pratiques entre les lauréats de Forsa 2022 et les candidats de cette 2ème édition.

Pour ce qui est de l’accompagnement, notamment la formation en ligne dispensée sur la plateforme Forsa Academy, il demeure, selon le ministère, l’un des points forts du programme.

La plateforme a en effet permis en deux ans à 54.000 porteurs de projets de développer leurs compétences fondamentales en entrepreneuriat, tandis que les candidats n’ayant pas pu bénéficier du financement ont acquis toutes les bases nécessaires pour monter leurs projets et même rechercher des financements auprès d’autres programmes nationaux ou régionaux, qu’ils soient publics ou privés.

D’après le ministère, le programme Forsa a généré, en deux éditions, la création de 40.000 emplois formels, répartis à travers l’ensemble du territoire marocain, avec 32% des emplois ayant bénéficié aux femmes, témoignant ainsi d’une contribution significative à l’autonomisation économique des femmes dans divers secteurs.