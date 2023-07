Énergies renouvelables: l’ONU salue les efforts du Maroc

Dans un article consacré à la visite récente au Maroc de la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen, le programme onusien a mis l’accent sur la centrale solaire Noor à Ouarzazate, “l’une des plus grandes installations solaires au monde”.

La centrale produit 580 mégawatts d’électricité, a rappelé le PNUE, indiquant que ce volume est suffisant pour alimenter les foyers de 2,3 millions de personnes.

L’installation s’inscrit dans les efforts plus larges du Maroc pour développer l’énergie propre, a-t-on poursuivi de même source, notant qu’Inger Andersen a qualifié la centrale Noor de “pas vers un monde plus vert”.

“La justice climatique et l’accès à l’énergie vont de pair”, a déclaré Andersen lors de sa visite dans le Royaume, appelant à tout mettre en œuvre pour montrer que l’énergie renouvelable est tout à fait faisable et possible.

La directrice exécutive du PNUE avait effectué une visite au Maroc à la tête d’une importante délégation à l’occasion de la réunion du Bureau de la 6ème Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement, dont la présidence est assurée par le Royaume.

Elle avait notamment salué le leadership du Maroc et son ferme engagement pour relever les multiples défis environnementaux auxquels le monde est confronté actuellement, se disant “très impressionnée” par les efforts et actions menés par le Royaume en matière de gestion des crises climatiques qui secouent toute la planète.

Mme Andersen s’était félicitée de la manière dont le Maroc s’engage envers ses voisins africains et l’ensemble du continent, citant, à titre d’exemple, l’ouverture de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir aux étudiants africains en vue d’apporter un soutien et des opportunités pour l’Afrique.