Energies renouvelables : les investissements atteindront 14 MMDH par an, entre 2023 et 2027

Les investissements dans le secteur des énergies renouvelables devront se hisser à près de 14 milliards de dirhams MMDH par an, entre 2023 et 2027, contre 4 MMDH par an entre 2009 et 2022.

Ces investissements devraient porter essentiellement sur la programmation de projets d’une capacité d’environ 1,3 Gigawatt (GW) durant la période 2023-2027 au lieu de 0,16 GW par an entre 2009-2022.

A côté de cela, les investissements dans le réseau électrique devraient se multiplier en vue d’une intégration optimale des énergies renouvelables. Ainsi, un plan directeur concernant le renforcement et le développement du réseau électrique national de transport pour la période 2023-2027 devrait être élaboré. Il est actuellement, en cours de discussion et nécessitera un financement global d’environ 23 MMDH, soit 4,58 MMDH par an, contre seulement 1 MMDH par an pendant la période 2009-2022.

Ces ambitions ont été exprimées par Leila Benali, ministre de la Transition énergétique, lors d’une journée d’étude organisée par la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, sous le thème: «la production, le transport et la distribution d’électricité dans notre pays et sa contribution au développement économique».