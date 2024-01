Education : Le MEN et la Région Guelmim-Oued Noun scellent un partenariat de plus de 646 MDH

La présidente du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, et le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, ont signé, jeudi à Guelmim, un accord de partenariat d’une valeur de 646,3 millions de dirhams.

La signature de cet accord « historique » devra permettre l’ouverture d’un nouveau chapitre pour la région et la positionner au rang des zones dotées d’un système éducatif moderne, comme elle illustre un ferme engagement politique pour le développement des secteurs de l’éducation et des sports, indique un communiqué de la région.

S’inscrivant pleinement dans le cadre du Plan de Développement de la région Guelmim-Oued Noun, cet accord s’insère dans la lignée des projets novateurs de la région, qui a toujours privilégié une approche contractuelle avec l’État pour concrétiser sa vision ambitieuse de développement, précise-t-on de même source.

Conciliant la vision stratégique et les aspirations locales, ainsi que les ambitions à long terme de la région, cet accord rime de manière déterminée avec les objectifs de la Feuille de Route 2022-2026 du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, visant à construire une école publique de qualité à l’échelle nationale.

Parmi les objectifs phares de ce partenariat, figure en tête la promotion de la qualité de l’enseignement dans la région.

Déclinaisons

D’après la même source, il s’agit d’une initiative novatrice qui prend forme avec la construction de 9 nouveaux établissements éducatifs, la création de 3 internats pour un environnement d’apprentissage enrichi et l’extension de 52 salles de classe, conjuguée à la rénovation de 40 salles de classe anciennes.

Ces projets ambitieux devront contribuer significativement au renforcement de la capacité de la région dans le domaine éducatif, offrant aux étudiants un environnement propice à l’épanouissement académique.

Les investissements substantiels prévus couvriront également l’équipement et la rénovation de 296 établissements éducatifs, tous niveaux confondus, ainsi que la réhabilitation intégrée de 293 établissements éducatifs dans la région, dont certains établissements qui seront dédiés aux lycées d’excellence, détaille le communiqué.

De surcroît, l’accord prévoit la création et la rénovation de 80 bibliothèques scolaires, répondant ainsi aux besoins en matière de connaissances parmi les jeunes.

Ce projet ambitieux comprend également la construction de 45 résidences administratives, permettant une gestion efficiente et fluide des établissements éducatifs.

Par ailleurs, le projet comporte l’installation des réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et des systèmes de surveillance par caméras, l’objectif étant de garantir un environnement sûr et fonctionnel dans les établissements éducatifs.

Pour accompagner les évolutions du monde du savoir de plus en plus vastes, l’accord prévoit l’équipement des établissements éducatifs avec des technologies numériques de pointe. Cette démarche inclut également l’équipement de 7 établissements d’enseignement technique et littéraire, avec le but aux étudiants de s’outiller tôt pour réussir et relever les défis du 21e siècle.

La promotion des sports scolaires occupe une place centrale dans cet accord, avec l’équipement de 100 établissements éducatifs en matériel sportif, la création de 40 terrains de sport, la réhabilitation de 40 autres déjà existants et l’acquisition de 10 véhicules de transport pour faciliter la participation aux manifestations sportives régionales, poursuit le communiqué.

L’importance de l’accord réside dans l’implication financière significative de la région avec environ 194 millions de dirhams, soit 30% du montant global du partenariat.

Cette contribution financière exceptionnelle reflète une volonté politique extrêmement forte pour le développement du secteur de l’éducation nationale dans la région, ainsi qu’un engagement concret pour l’épanouissement des générations futures.

Selon la même source, cette collaboration politique sans précédent vise à catalyser le développement des secteurs de l’éducation et des sports dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Elle estime que les interventions prévues contribueront de manière significative à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les établissements publics, incarnant un engagement politique concret pour le développement du secteur de l’éducation -et des sports dans la région.