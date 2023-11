Des dizaines de blessés suite à une tentative d’intrusion massive de migrants à Sebta

Les assaillants ont eu recours à une violence excessive en utilisant des armes blanches lors de l’attaque, indique un responsable de la préfecture de M’diq-Fnideq, qui précise que “grâce à une coordination efficace et à une présence immédiate, les forces de l’ordre ont réussi à arrêter tous les assaillants”.

La même source ajoute certaines personnes, identifiées comme organisatrices et incitatrices de cet tentative d’intrusion, ont été identifiées et seront déférées devant la justice. Cette opération visant à déjouer la tentative d’intrusion a résulté en 50 blessures parmi les forces de l’ordre et 30 parmi les assaillants, qui reçoivent les soins nécessaires pour des blessures légères.