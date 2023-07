CAN U23 : Le Maroc champion d’Afrique

La sélection marocaine a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans de football, en battant en finale l’Egypte par 2 buts à 1 après prolongations (1-1, temps réglementaire), samedi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Ce titre n’a pas été de tout repos: Les Lionceaux de l’Atlas ont eu affaire à des Egyptiens coriaces en défense et opportunistes en attaque, et ils ont dû batailler jusqu’au bout et puiser profondément dans leurs ressources techniques et mentales pour sceller le sort de cette finale en leur faveur.

Sans round d’observation, le match a commencé par une ouverture du score de Mahmoud Hassan (10e) sur un tir de loin. Le spectre d’une aggravation du score par les Egyptiens a plané sur la partie, malgré l’expulsion de l’auteur du but, Mahmoud Hassan, dès la 17e minute, après une intervention dangereuse sur Ezzalzouli.

Yanis Begraoui (37e) remet les siens dans le match: à la réception d’un centre millimétré à raz-de-terre d’El Khannouss, l’international marocain surgit entre deux défenseurs et place la balle dans la lucarne égyptienne, qui reçoit le premier but de cette édition.

Les efforts des Marocains pour trancher cette partie sans passer par les tirs au but ont buté sur un bloc égyptien qui a fait ses preuves lors de cette édition et qui semblait infranchissable. Il a fallu attendre la 105è minute pour voir le bout du tunnel, grâce à Oussama Targhalline qui reçoit une passe latérale d’Ezzalzouli, à l’exécution d’un coup-franc, pour tromper d’un tir puissant le gardien égyptien.

A l’issue de cette finale, les trois premières sélections ont reçu leurs médailles, tandis que la Coupe a été remise à l’équipe marocaine, en présence, notamment, du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa et du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa. Sur le plan individuel, le capitaine des Lionceaux de l’Atlas, Abdessamad Ez Zalzouli a été sacré meilleur buteur du tournoi, alors que le portier de l’Egypte, Hamza Alaa, a décroché le prix de meilleur gardien.

Le Maroc et l’Egypte avaient validé leurs tickets pour les prochains Jeux olympiques (Paris-2024), après leur victoire en demi-finales, face, respectivement, au Mali et à la Guinée.