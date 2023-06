Bientôt un PPP dans les domaines du développement galénique et des essais cliniques

Le ministère de la Santé et de la protection sociale, le ministère de l’Industrie et du commerce, Sothema, Dassault Systèmes (AMERICAS CORP.), le Baylor College of Medicine (États-Unis, Texas) et Regenlab (Suisse, États-Unis) se préparent à signer un mémorandum d’entente (MoU) pour établir un partenariat public-privé (PPP) dans les domaines du développement galénique et des essais cliniques, en particulier pour les traitements anticancéreux.

L’événement marquant de cette occasion sera l’inauguration officielle d’Axess Pharma, une filiale de Sothema dédiée à la fabrication d’anticancéreux par voie orale. Axess Pharma jouera un rôle clé au sein de l’écosystème futur qui émergera de ce partenariat public-privé.

La cérémonie d’inauguration réunira le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, et le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.