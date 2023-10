Amélioration des textes juridiques: le SGG lance un programme de formation

Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) lancera, lundi prochain à Rabat, le programme de formation continue dans le domaine de l’amélioration des textes juridiques.

Dans le cadre de sa prérogative portant sur l’encadrement horizontal du domaine juridique et en application des mesures relatives au chantier stratégique lié à «l’amélioration du système juridique et de son accessibilité», le SGG poursuit «la mise en œuvre de son programme de formation continue dans le domaine des mécanismes d’amélioration des textes juridiques en faveur des cadres et compétences juridiques relevant de plusieurs départements ministériels, ainsi que de ses conseillers juridiques et cadres administratifs», indique un communiqué du SGG.

Ce deuxième programme de formation, organisé par le SGG en partenariat et en coordination avec l’Institut Supérieur de la Magistrature de Rabat, comprend 4 sessions de formation, totalisant ainsi 24 jours de formation, souligne la même source, précisant qu’il profitera à environ 70 cadres juridiques de divers ministères.

L’objectif de ce programme est de renforcer les compétences et les capacités des cadres juridiques chargés de l’élaboration et de l’étude des textes juridiques et vise à approfondir leur connaissance des mécanismes et des moyens d’amélioration des textes juridiques en examinant leur impact et en les consolidant.

Cette formation, poursuit la même source, a également pour but d’analyser le rôle du Parlement dans l’amélioration de la législation, ainsi que la contribution des jurisprudences à l’amélioration des textes juridiques.