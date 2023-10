Akhannouch: “Les grandes réformes opérées sous la conduite du Roi hautement saluées par les acteurs internationaux”

Les perspectives futures montrent que le Royaume, sous le leadership du Roi, est sur la bonne voie, a indiqué Akhannouch dans une déclaration à la presse, en marge du début des travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), soulignant la détermination du gouvernement à mettre en oeuvre la Vision Royale.

Le Chef du gouvernement a, d’autre part, fait savoir que le livre “Le Maroc en quête d’une croissance plus forte et plus inclusive”, élaboré par le FMI, présente des idées très importantes et une critique très constructive en rapport avec les politiques adoptées par le Royaume durant les dernières années, ainsi qu’avec les perspectives d’avenir.

Il a affirmé que les rencontres qu’il a eues avec la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et le Président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, ont constitué une occasion idoine pour discuter de l’expérience remarquable du Maroc en matière de gestion des effets du séisme d’Al-Haouz.

Dans ce sens, il a relevé que ces rencontres ont été également l’opportunité de s’attarder sur les multiples perspectives dans plusieurs domaines, dont les énergies renouvelables, le tourisme et la problématique de l’eau à laquelle le Royaume a consacré d’importants investissements.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a affirmé que le choix de Marrakech par ces institutions internationales pour abriter ces Assemblées traduit leur grande confiance dans le Royaume et leur soutien au Maroc, notant que ces institutions ont fait part de leur disposition à accompagner le pays dans toutes ses futures réformes.

Les travaux des Assemblées annuelles ont débuté, lundi, avec la participation de l’élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Cet événement planétaire, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc, sous le leadership éclairé du Roi Mohammed VI, dans divers domaines.