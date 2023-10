Aide sociale directe : 500 dirhams minimum par famille

La poursuite de la consolidation des fondements de l’Etat social est l’un des axes principaux du projet de loi de finances 2024, présenté jeudi au Souverain en Conseil des ministres.

L’Etat social sera renforcé à travers la mise en œuvre de deux chantiers décisifs : d’une part, celui de la protection sociale, via la poursuite de la généralisation de l’AMO de base au profit des catégories démunies et, d’autre part, l’opérationnalisation progressive de l’aide sociale directe à partir de la fin de l’année en cours, en l’adossant au système de ciblage du Registre Social Unifié, tel que cela a été affirmé par le Roi dans le discours d’ouverture du Parlement.

Ce programme, a précisé le communiqué du Palais royal, cible 60% des familles marocaines non couvertes actuellement par les régimes de sécurité sociale. Point important : la valeur de l’aide sociale directe ne sera pas inférieure à 500 dirhams pour chaque famille ciblée, quelle qu’en soit la composition. Une décision qui vient concrétiser la haute sollicitude dont le Souverain entoure les familles nécessiteuses et vulnérables.

Dans son discours prononcé vendredi 13 octobre à l’occasion de l’ouverture du Parlement, le Roi avait affirmé que le programme d’aide sociale directe «permettra de rehausser le niveau de vie des familles ciblées, de combattre la pauvreté et la précarité et, in fine, d’améliorer les indicateurs de développement social et humain».

La mise en œuvre de ce programme, avait insisté le Roi, «doit être un modèle de réussite et devra, de ce fait, être adossée au système de ciblage du Registre social unifié (RSU) et tirer pleinement profit de l’efficacité des nouvelles technologies». Le souverain avait également appelé au «strict respect des principes de solidarité, de transparence et d’équité dans l’attribution de l’aide, notamment au profit de celles et de ceux qui le méritent».