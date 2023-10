Aerospace Meetings Casablanca : clap d’ouverture pour la 7ème édition

La 7ème édition de l’Aerospace Meetings Casablanca s’est ouverte, ce mardi 03 octobre 2023 à Casablanca, en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Initié par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) en collaboration avec le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) et Advanced Business Event (ABE), l’évènement se tient du 03 au 05 octobre 2023. Il rassemble les leaders et professionnels des industries aéronautiques et spatiales nationales et internationales.

Dans un communiqué, l’AMDIE souligne que cette initiative est une excellente opportunité pour créer des passerelles d’échanges entre l’ensemble des opérateurs du secteur de l’aéronautique et spatial implantés au Maroc et des donneurs d’ordre et équipementiers internationaux afin d’établir des partenariats et des accords à grande échelle.

L’inauguration de cette 7ème édition des Aerospace Meetings de Casablanca a été marquée par l’intervention de plusieurs responsables comme Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, et Afaf Saaidi, directrice aéronautique au Ministère de l’Industrie et du Commerce. Ils ont souligné l’importance stratégique du secteur aéronautique au Maroc et son potentiel en tant qu’alternative pour les investisseurs.

L’événement a réuni plus de 650 participants, dont de grandes entreprises internationales. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la «Montée en Puissance de l’Excellence Opérationnelle au Maroc», «le Capital Humain de Qualité, Facteur Clé de l’Industrie 4.0» et enfin la «Cybersécurité : L’Engagement du Maroc dans la Digitalisation», qui ont généré des discussions et des réflexions sur les perspectives de développement du secteur aéronautique au Maroc.

Il est à noter que le Maroc capitalise sur son statut de hub industriel avec plus de 142 entreprises opérant dans le domaine aérospatial. Le secteur qui emploie 20.000 personnes, génère un chiffre d’affaires à l’export de deux milliards de dollars et présente un taux d’intégration de 40%, une croissance moyenne de 20% par an, soit 4 fois plus que la moyenne mondiale et 5 fois la croissance du PIB. Le pays continue d’adopter des technologies innovantes pour répondre aux besoins du marché mondial de l’aérospatiale.