Wilmar Sugar Holdings se désengage totalement de Cosumar

La société Wilmar Sugar Holdings PTE. LTD a cédé sur le marché de blocs à la Bourse de Casablanca, le 30 novembre dernier, 26 861 505 actions Cosumar au cours unitaire de 210 DH. Plusieurs investisseurs ont acheté les actions Cosumar dont Sucden, MCMA, MAMDA, RCAR, CIMR, BCP et certains OPCVM, franchissant ainsi directement à la baisse les seuils de participation de 20%, 10% et 5% dans le capital de ladite société.

Suite à cette transaction, la société Wilmar Sugar Holdings PTE. LTD ne détient plus aucune action Cosumar directement ou indirectement à travers sa filiale Wilmar Sugar PTE LTD avec laquelle elle déclare agir de concert.

Sucden et MCMA envisagent de poursuivre leurs achats sur la valeur. La maison mère de Sucden, la société Sucre et Denrées SA, envisage même de siéger au conseil d’administration de l’opérateur sucrier.