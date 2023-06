La période estivale est presque entamée et comme chaque année les agences de voyages brillent par leurs offres de voyages, au Maroc et à l’étranger. Elles osent de plus en plus des destinations lointaines, rêvées pour certains, inaccessibles pour d’autres, politique de différenciation oblige. Elles rivalisent en proposant des packs encore plus attirants les uns…