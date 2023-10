Trésor : des bons échangés d’une valeur de 466,7 MDH

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie et des finances, a mené jeudi 26 octobre, une opération de conversion des bons de trésor (BDT) d’un montant global de 466,7 MDH, dont le règlement est prévu pour le 31 octobre 2023.

Cet échange s’inscrit dans le cadre des opérations de gestion active de la dette intérieure, l’objectif étant le lissage de l’échéancier de la dette intérieure à travers la réduction des pics de remboursement.

Les Bons de Trésor de 2 ans, rachetés à des taux de 1,75%, ont été échangés pour des montants de 15 MDH, 127 MDH et 15 MDH, conformément aux informations fournies par la DTFE.

L’opération a également porté sur des BDT de 52 semaines rachetés à des taux de 2,9%, pour des montants de 91 MDH, 54 MDH et 10 MDH.

En outre, les BDT à échéance de 10 ans ont été rachetés pour des montants de 122,70 MDH, 20 MDH et 12 MDH, avec un taux de 5,45%.