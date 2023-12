Prêt-emprunt de titres : 247 milliards de DH en 10 mois

L’activité de prêt de titres enregistre une légère hausse de 1,4 % à fin octobre, en comparaison à la même période en 2022, selon le rapport de l’autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Le volume d’opération a atteint 246,7 milliards de dirhams.

Les opérations de prêt de titres restent dominées par les bons du Trésor, avec 98% du volume total. Les certificats de dépôt ont fait l’objet d’opérations de prêt avec une part de 1,65%, suivis dans une moindre mesure par les autres types d’instruments.

Pour leur part, les banques, les OPCVM, et les sociétés non financières constituent les principaux emprunteurs, avec respectivement 46%, 20% et 18% du volume total traité. Quant aux prêteurs, ils sont représentés par les OPCVM avec 83% du volume des opérations traitées, suivis par les banques avec une part de 15%.