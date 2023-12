PLF 2024 : Une fiscalité allégée pour les artistes

Bonne nouvelle pour les artistes : à compter de l’année prochaine, ils bénéficieront d’une fiscalité plus allégée en matière d’impôt sur le revenu (IR). L’abattement forfaitaire applicable aux cachets des artistes, exerçant à titre individuel ou constitués en troupes, a en effet été revu à la hausse, après l’adoption d’un amendement au PLF 2024 par la Chambre des conseillers : il est désormais fixé à 50% au lieu de 40% auparavant. En d’autres termes, les artistes seront imposés sur la moitié du montant de leurs revenus. À noter que cette réduction de la base imposable est accompagnée d’une retenue à la source au taux de 30%.

En augmentant l’abattement forfaitaire, le gouvernement cherche à soutenir le secteur artistique en réduisant la pression fiscale sur les artistes et en reconnaissant la spécificité de leur activité, explique le quotidien Les Eco dans son édition du jour. Cette mesure pourrait également contribuer à la formalisation du secteur, en encourageant les artistes à régulariser leur situation fiscale.

Reste que malgré ce coup de pouce fiscal, la retenue à la source et les contraintes qu’elle implique sur la trésorerie des artistes, notamment ceux dont les revenus sont irréguliers, pourraient inciter certains d’entre eux à opter pour un autre régime fiscal : celui de l’autoentrepreneur. Cité par le journal, Mohamed Belkhayat, expert-comptable, souligne que «les artistes les plus avisés choisissent de s’identifier en tant qu’autoentrepreneurs, ce qui leur permet de fournir des factures et d’être soumis à un taux d’imposition de seulement 1%». Cependant, ajoute cet expert, «cette situation s’applique uniquement si leur revenu annuel ne dépasse pas 80.000 dirhams avec le même client soumis à la comptabilité». Aux artistes de faire leur calcul et choisir le régime qui leur convient le mieux.