OCP : Augmentation prévue de la demande au deuxième semestre

Au titre du premier semestre de cette année, le groupe OCP a enregistré une hausse des volumes d’exportation d’engrais phosphatés, soutenue par l’amélioration de la demande d’une année à l’autre, grâce à une meilleure accessibilité pour les agriculteurs.

Sauf que la baisse des prix a impacté négativement les revenus générés au niveau de ce produit, baissant ainsi de 27%, par rapport à la même période de l’année précédente. Idem pour le chiffre d’affaires de la roche et celui de l’acide phosphorique qui a reculé de 38% et 61% respectivement. Ce repli s’explique par le double effet de la diminution des prix et de la demande vers les principales régions, et ce, en raison des conditions de marchés défavorables et d’un excédent de stocks d’engrais phosphatés, impactant les segments de la roche et de l’acide. D’autant que la réduction des subventions gouvernementales, en Inde et en Indonésie notamment, a incité à une rationalisation de l’utilisation du phosphate dans ces pays.

Dans ces conditions, le chiffre d’affaires consolidé du groupe a diminué de 33% pour atteindre 37,6 milliards de dirhams. Ce n’est donc qu’un retour à la normale vu la hausse considérable des prix du premier semestre de cette année. Pendant ce trimestre en cours, une amélioration des prix est constatée, conjuguée à une demande croissante. Ce qui entraine une reprise séquentielle de la performance d’OCP par rapport au 2e trimestre. Mostapha Terrab, président-directeur général du groupe, prévoit une croissance des volumes. « Cette anticipation s’aligne sur l’augmentation attendue de la demande au cours du second semestre », note le PDG.