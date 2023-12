Marché monétaire : BAM injecte 121,7 MMDH sur la période du 1er au 7 décembre

Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté ses interventions sur le marché monétaire à 121,7 MMDH, selon la dernière d’Attijari Global Research (AGR) couvrant la période du 1er au 07 décembre.

La période de fin d’année est généralement marquée par une circulation très importante de cash. Dans ces conditions, le déficit de liquidité des banques se creuse légèrement mais demeure complètement compensé par les interventions de Bank Al-Maghrib sur le marché monétaire. Ainsi, et en parfait régulateur de liquidité au sein du marché monétaire, BAM intervient cette semaine à travers ses opérations principales et à plus long terme à hauteur de 121,7 MMDH, en hausse de 3,5 MMDH par rapport à la semaine dernière.

Cette progression, poursuit la même source, a concerné uniquement les avances à 7 jours et ce, pour la deuxième semaine consécutive, ajoutant que les opérations LT (long terme) à savoir, les pensions livrées, prêts garantis et swap de change, sont restées inchangées cette semaine, avec un montant cumulé de 69,6 MMDH.

Dans ces conditions, et tenant compte des injections importantes de BAM au sein du circuit interbancaire, le taux moyen pondéré demeure en ligne avec le taux directeur à 3% tandis que les taux MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) progressent de 2 points de base (pbs) à 2,95%.

Parallèlement, le Trésor demeure dynamique au sein du marché monétaire avec 12 opérations de placements de ses excédents à blanc et avec prise en pension.