Le bitcoin à son plus haut niveau depuis 2022

Le bitcoin s’est maintenu jeudi autour de son plus haut niveau depuis mars 2022 après l’approbation par les régulateurs américains des premiers fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis pour suivre la crypto-monnaie.

Le bitcoin s’échangeait aux alentours de 46.250 dollars, en hausse de 0,6 % sur la journée, et conservait les gains réalisés cette semaine.

La plus grande crypto-monnaie du monde a augmenté de près de 9% depuis le début de l’année et a atteint 47.915 dollars mardi, son plus haut niveau depuis mars 2022.

Son prix a plus que doublé l’année dernière, une sorte de reprise après une année 2022 turbulente pour l’industrie de la cryptographie, lorsque plusieurs grandes entreprises se sont effondrées, notamment le site d’échange FTX.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré mercredi qu’elle avait approuvé 11 demandes, dont celles de BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco et VanEck.

Trois des ETF, dont celui de BlackRock, étaient déjà commercialisés à 9h30 GMT jeudi, et d’autres devraient commencer à l’être plus tard dans la journée.