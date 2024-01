La DGI lance un plan stratégique 2024-2028

Le plan stratégique que la DGI a mis en place pour la période 2024-2028 vise l’amélioration de l’expérience du contribuable et de son autonomie ainsi que la promotion de la conformité volontaire de l’équité fiscale.

Ainsi, six priorités stratégiques ont été définies pour cette période, dont la première s’articule autour du renforcement de la mobilisation du plein potentiel fiscal. En ce sens, la DGI envisage d’identifier et d’appréhender toute forme de non-conformité par le biais, entre autres, de l’amélioration de l’intégrité, de la fiabilité et de la complétude du registre des contribuables.

La deuxième porte sur la consolidation des relations de confiance et la promotion du civisme fiscal alors que la troisième concerne essentiellement la contribution à la mise en œuvre de la réforme fiscale. Pour cela, la DGI entend renforcer la compréhension de la loi fiscale et déployer une démarche proactive de sécurité juridique. Par ailleurs, renforcer l’efficacité de la gestion du contentieux devrait passer par l’élargissement des outils de prévention des litiges, de résolution des conflits et particulièrement par l’intégration du mode alternatif de conciliation.

Dans la quatrième priorité, il s’agit de renforcer les capacités de la DGI grâce à un capital humain compétent et engagé, des structures adaptées, un environnement propice et une gestion budgétaire rationnelle.

Les deux derniers axes stratégiques du plan concernent l’adoption d’une approche systémique et des modes de gouvernance renforcés pour améliorer l’efficacité et la performance, ainsi que le renforcement de l’intelligence numérique, la modernisation de l’infrastructure technologique et le développement et l’analyse de l’intelligence fiscale.