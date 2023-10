Les valeurs immobilières cotées ont le vent en poupe, et cela faisait bien longtemps qu’elles n’avaient pas été autant à la fête. Sur un trend résolument haussier, l’indice sectoriel «Masi participation et promotion immobilières», qui regroupe les trois valeurs cotées du secteur, à savoir Addoha, Alliances et Résidences Dar Saada (RDS), affiche une progression spectaculaire:…