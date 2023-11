E-commerce : 25 millions d’opérations à fin septembre

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 25,2 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, durant les neuf premiers mois de cette année, en hausse de 23,4% par rapport à la même période en 2022. Le montant s’est établi à 8,7 milliards de DH, progressant ainsi de 23,6%.

L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de 21,8% en nombre d’opérations, passant à 23,8 millions de transactions à fin septembre et de 17,2% en montant, pour s’afficher à 7,6 milliards de DH. Pour leur part, les cartes étrangères ont réalisé 1,4 million de transactions, soit l’équivalent de 1,2 milliards de DH, en croissance respective de 60% et 91%.

Cela dit, l’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines avec 94,3% de part de marché, en nombre de transactions et de 86,7% en montant.