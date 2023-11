CMT : Saisie conservatoire de la Douane sur le fonds de commerce après une amende de l’Office des changes

Du nouveau dans le dossier du contrôle diligenté par l’Office des Changes concernant des opérations d’investissements à l’étranger réalisées par la minière de 2012 à 2022. L’amende réclamée par l’Office est de 376,175 millions de dirhams apprend-on.

Dans un communiqué publié ce mardi, la minière cotée à la Bourse de Casablanca indique que la Douane a procédé à une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la CMT «pour garantir le paiement d’une somme équivalente à six fois le montant de l’amende», soit près de 2,25 milliards de dirhams.

La CMT rappelle dans son communiqué avoir reçu une notification de la Douane le 23 octobre 2023 l’invitant à formuler une proposition amiable de règlement transactionnel dans un délai de quinze jours. «Ce qui a été fait», précise la société.

La filiale d’Auplata Mining Group, tient également à souligner que les infractions constatées à l’occasion du contrôle effectué par l’Office des Changes «concernent des opérations effectuées entre 2012 et 2022 relatives à des opérations d’investissements à l’étranger, dont la majorité sont des opérations réalisées avant le changement de direction intervenue en février 2020». «La CMT s’engage à tenir le marché informé de l’évolution de la situation et de l’issue des négociations», conclut le communiqué.

Pour rappel, la CMT est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité. Elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère. La compagnie dispose de 4 sites de production et emploie 486 personnes à travers le Maroc.