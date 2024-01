Casablanca : Lancement d’une enquête sur les prix alimentaires

La Direction provinciale de l’agriculture (DPA) de Casablanca compte lancer des enquêtes sur les prix au niveau des marchés de gros et détail, des abattoirs, des souks et des grandes et moyennes surfaces de Casablanca. Plusieurs produits alimentaires sont concernés : les fruits et légumes, la volaille, les œufs, la viande rouge…

L’enquête concernera, entre autres, les prix pendant le mois de Ramadan, à la veille de l’Aid Al Adha, et les prix sur les abattages lors de cette fête du sacrifice et devra porter sur la préfecture de Casablanca et de Mohammedia, la province de Nouaceur et celle de Médiouna.

Cette opération qui sera confiée à un prestataire, à l’issue des résultats d’un appel d’offres lancé, doit aboutir à la création d’une base de données issue de ces enquêtes réalisées au niveau des marchés sur les canevas fournis par la DPA de Casablanca. Elle doit comprendre les données collectées qui doivent être contrôlées, nettoyées et livrées à l’administration.

Le titulaire du marché devra exécuter les prestations désignées en objet dans un délai de 350 jours.