Bourse : Le Masi démarre l’année dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert, mardi, le MASI gagnant 0,4% à 12.141,7 points (pts). Sur le plan sectoriel, l’indice des mines s’est offert la hausse la plus forte (+5,42%), suivi de l’indice de la participation et promotion immobilières (+4,48%). Les trois valeurs immobilières, à savoir Alliances, RDS et Addoha, affichent des hausses respectives de 6,93%, 3,69% et 3,49%. Des performances qui coïncident avec le lancement officiel, ce mardi, du dispositif d’aide directe au logement, avec l’opérationnalisation de la plateforme digitalisée «Daam Sakane».

A contrario, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-1,9%) suivi des boissons (-1,86%) et de l’indice des services de transport (-1,08%).

Le volume global des échanges a porté sur 252,4 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché central (Actions) et dominés par les transactions portant sur CFG (182,53 MDH), Alliances (18,77 MDH) et Attijariwafa Bank (10,68 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 628,4 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, outre Alliances, Minière Touissit (+9,63% à 1.195 dirhams (DH)), Agma (+5,96% à 6.760 DH), Zellidja SA (+5,41% à 74 DH) et Disway (+4,85% à 681,5 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Société des boissons du Maroc (-2,44% à 2.202 DH), Disty Technologies (-2,3% à 187 DH), Med Paper (-1,9% à 20,1 DH), Réalisations mécaniques (-1,67% à 117,8 DH) et AtlantaSanad (-1,57% à 125 DH).