Aide directe au logement : Le dispositif est désormais opérationnel

Le dispositif d’aide directe au logement est désormais opérationnel dès janvier 2024. Le lancement effectif de la plateforme digitalisée «Daam Sakane» permettra aux citoyennes et citoyens marocains éligibles, futurs acquéreurs de logements, de bénéficier de l’aide directe au logement. «À travers la mise en place de ce nouveau dispositif, notre objectif est de répondre à une grande demande exprimée à la fois par la classe sociale à faible revenu et la classe moyenne pour les aider à acquérir un logement décent et de qualité», a souligné Fatima Ezzahra El Mansouri, dans un communiqué de presse.

La plateforme «www.daamsakane.ma» permettra d’assurer le partage des données entre les différents partenaires pour la mise en œuvre de ce programme dans les délais impartis. Dans le cadre de la simplification des procédures, le parcours client dudit dispositif ainsi que les différents services offerts sont totalement digitalisés. Les bénéficiaires peuvent s’inscrire en ligne et suivre leur dossier à travers la plateforme web ou à travers une application mobile.

La mise en œuvre du dispositif d’aide directe au logement a été confiée à la CDG/CNRA qui assurera la gestion mandatée du programme et veillera à son implémentation. Ce partenariat permettra de capitaliser sur les plateformes organisationnelles et techniques ainsi que l’expertise développée par la Caisse nationale de retraites et d’assurances, en matière de gestion déléguée des programmes sociaux pour le compte de l’État.

Le notaire jouera également un rôle important pour la sécurisation de la transaction immobilière et l’octroi de l’aide directe au logement, à travers une plateforme sécurisée appartenant à l’Ordre des notaires. Rappelons qu’un partenariat a été conclu avec le conseil de l’Ordre des notaires du Maroc pour appliquer une tarification qui n’excède pas 2.500 DH. Ce montant englobe les honoraires du notaire ainsi que les frais du dossier incluant l’ensemble du processus, depuis l’établissement du compromis de vente jusqu’à l’obtention du certificat de propriété, et ce, en faveur des citoyens désirant acquérir un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 DH TTC.