BMCE Capital Bourse lance l’ouverture 100% digitale du compte

Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, BMCE Capital Bourse révolutionne l’expérience client à travers le lancement de sa plateforme d’ouverture digitalisée du compte. Elle est la première société de bourse à lancer cette fonctionnalité. Cette initiative permettra aux futurs clients de BMCE Capital Bourse d’ouvrir leur compte en Bourse directement. Elle démontre l’engagement continu de BMCE Capital et ses filiales envers l’innovation technologique et l’amélioration constante de ses services, pour offrir à ses clients et futurs clients les outils technologiques les plus performants afin de simplifier leurs opérations et améliorer leur expérience.

Cette solution digitale intègre des technologies avancées, telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR), la détection faciale et la signature électronique, assurant ainsi la sécurité des données et l’efficacité du processus sous tous ces aspects.