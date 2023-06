Big Data : Le Fisc s’offre un nouveau système de recoupement des données

Pour resserrer l’étau sur les fraudeurs, la DGI mise sur le Big Data, en mobilisant de nouvelles technologies qui permettent d’optimiser les traitements analytiques. Le Fisc souhaite ainsi se doter d’un système de recoupement et d’analyse des données (SRAD) destiné à jouer un rôle d’intégration et de valorisation des données mobilisées afin d’améliorer l’efficacité de son action.

Un appel d’offres a dans ce sens été ouvert par la DGI (maître d’ouvrage) pour le développement de ce système, qui devra couvrir l’ingestion, le traitement et l’exploitation de la donnée, ainsi que la gestion de la qualité des données. Il devra également permettre la restitution et la visualisation des résultats. Le marché, d’une valeur globale de 4,7 millions de dirhams, est scindé en deux lots : l’un pour le développement de la plateforme (4 millions de dirhams) et l’autre pour sa maintenance.

Parmi les fonctionnalités du système SRAD figurent notamment le rapprochement, de manière automatisée, des données avec les contribuables identifiés, l’élargissement de l’assiette fiscale, l’analyse prédictive des indicateurs de gestion, ou encore la prévention contre la non-conformité fiscale. Pour ce dernier point, il s’agit de mettre en place différents outils algorithmiques avancés et automatisés, de détection de fraudes basées sur le traitement des données.