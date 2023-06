Finance participative : Un nouveau départ pour BTI Bank qui devient Bank Al Karam

Comme annoncé en décembre 2022, Bank Of Africa (BOA) consolide sa position d’actionnaire unique à 100% de BTI Bank, après la reprise des parts détenues par l’ancien partenaire bahreïni Al Baraka Banking Group (ABG), ce dernier ayant opté pour une réorientation stratégique de ses activités bancaires dans le monde.

À l’occasion de ce processus de filialisation, la banque participative, née il y a 5 ans, a fait l’objet d’une recapitalisation à hauteur de 120 millions de dirhams, portant son capital à 520 millions de dirhams.

Ce jeudi, à Fès, a eu lieu l’inauguration officielle de l’agence Bank Al Karam, marquant une nouvelle ère de croissance et d’ambition pour la banque participative. Selon BOA, cette inauguration traduit une dynamique d’expansion stratégique de son réseau, appelé à s’étoffer davantage, courant cette année, en renforçant ainsi sa proximité avec ses clients à travers le Royaume. Une nouvelle identité visuelle a par ailleurs été dévoilée.

Nouvelle identité, nouvelle ère !

BTI Bank devient "BANK AL KARAM".

Dans une déclaration à la MAP, Mounir Chraibi, directeur général de Bank Of Africa, a souligné que «la nouvelle marque de notre banque participative Bank Al Karam, est une nouvelle avancée et surtout un nouveau départ», rappelant que cette institution bancaire devient 100% filiale de Bank Of Africa.

«Nous allons développer une stratégie nationale, ouvrir une dizaine d’agences en plus des agences actuelles, développer un nouveau système d’information avec de nouveaux services digitaux, le but étant de faire de Bank Al Karam une référence dans le domaine bancaire et de la finance participative», a fait savoir le responsable.