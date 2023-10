DG du FMI : En matière d’éducation et d’infrastructures, le Maroc est un “point lumineux”

S’exprimant lors d’une rencontre avec la presse à la veille des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui débutent lundi, Mme Georgieva a décliné la “recette” suivie partout pour accéder à la prospérité, évoquant en particulier le rôle crucial de l’éducation et des “bonnes” infrastructures, y compris dans le domaine digitale, outre la primauté de la loi.

Pour elle, le Maroc incarne ces trois ingrédients de développement, émettant l’espoir de voir d’autres pays notamment en Afrique emboîter le pas au Royaume dans leur quête de prospérité.

Par ailleurs, la Directrice générale du FMI s’est dite impressionnée par la résilience et l’élan de solidarité dont a fait preuve le peuple marocain, toutes catégories confondues, suite au séisme qui a frappé certaines régions du Royaume, saluant au passage le partenariat étroit entre le Fonds et le Maroc.

Interrogée sur l’organisation de la Coupe du monde 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, Mme Georgieva a souligné que le Royaume “l’a bien méritée”, rappelant la performance “impressionnante” des Lions de l’Atlas lors du Mondial du Qatar 2023 et celle de la sélection féminine durant la dernière édition de la Coupe du monde organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Le Mondial de 2030 est une “célébration de trois continents”, a-t-elle en outre relevé.