Al Barid Bank et Barid Cash s’allient avec CDG Invest pour soutenir les fintech

Al Barid Bank, Barid Cash et CDG Invest, la branche investissement du groupe CDG, ont procédé à la signature d’une convention visant à promouvoir la création et le développement de startups fintech au Maroc. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme «212Founders» de CDG Invest, dédié à l’investissement et l’accompagnement de startups à ambitions internationales.

Ce programme, rappelle-t-on, a pour ambition notamment de dynamiser l’écosystème fintech au Royaume, en mettant en place un dispositif d’accompagnement au profit des porteurs de projets, de la phase d’idéation jusqu’à la mise en marché.

Pour sa part, Al Barid Bank et sa filiale Barid Cash, forts de leur mission d’inclusion financière, souhaitent mettre en place des solutions bancaires innovantes, inclusives et porteuses de valeur pour tous les marocains, tout en encourageant l’entreprenariat dans le domaine des nouvelles technologies.

Selon un communiqué d’Al Barid Bank, cette alliance marque la volonté commune de CDG Invest et du groupe Al Barid Bank de promouvoir le développement et l’innovation dans le domaine des nouvelles technologies liées à la finance en fournissant aux fintech marocaines en devenir, un cadre facilitateur à travers notamment la mise à disposition d’infrastructures technologiques favorables à la concrétisation de leur projet.