Vidéo. Les ambitions «vertes» de Taqa Morocco

Les six premiers mois de l’année en cours ont été mi-figue mi-raisin pour Taqa Morocco. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7,44 milliards de DH (MMDH), en hausse de 26,1% par rapport à la même période un an auparavant. Une performance expliquée par la hausse des frais d’énergie, en ligne avec l’augmentation du prix du charbon, nous explique Omar Alaoui M’Hamdi, directeur général adjoint de Taqa Morocco.

En revanche, le résultat net part du groupe a reculé de près du quart à 458 millions de DH. Le management explique cette baisse par l’impact de l’évolution de l’indice de référence international du prix du charbon et de la perte de change exceptionnelle constatée suite à l’évolution de la parité USD/MAD.

Le DGA de Taqa Morocco est revenu, par ailleurs, sur la levée de fonds de 6,6 MMDH réalisée durant cette période, «à des conditions avantageuses», selon lui. Cette levée a permis à Taqa Morocco le remboursement du financement du projet initial de 3,3 MMDH, une Levée des restrictions sur le niveau d’endettement et création de filiales, ainsi qu’un alignement au nouveau modèle économique du groupe avec l’intégration des enjeux liés aux énergies bas carbone.

Outre ces avantages, ce financement important recèle un impact institutionnel non négligeable puisqu’il a démontré que Taqa Morocco dispose des capacités pour réaliser des opérations financières de grande envergure, en plus de renouveler la confiance des investisseurs et des bailleurs de fonds nationaux, souligne Omar Alaoui M’Hamdi.

Concernant les perspectives à court terme, le groupe devra accélérer le déploiement des projets renouvelables et renforcer les efforts d’excellence opérationnelle pour maintenir un niveau de disponibilité élevé à travers la maintenance prédictive digitalisée.

Il s’agira également de capitaliser sur le savoir-faire de Taqa Morocco pour le développement des nouveaux projets identifiés au Maroc. Parmi ces projets, Omar Alaoui M’Hamdi nous confie que le leader de la production électrique au Maroc a des visées sur les nombreuses stations de dessalement d’eau de mer que l’Etat marocain devrait lancer. «On attend l’ensemble des appels d’offres qui vont être lancés pour pouvoir y participer», nous lance-t-il.

Plusieurs projets dans les énergies renouvelables et l’hydrogène vert sont également dans le pipe. Le groupe compte développer un portefeuille diversifié de pas moins de 1.000 MW de capacités additionnelles dans les domaines des énergies bas carbone.