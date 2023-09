Vidéo. Le World Power-to-X Summit réunit les experts de l’hydrogène vert à Marrakech

La 3e édition du World Power-to-X Summit, organisée les 19 et 20 septembre à Marrakech, a réuni plus de 1.100 participants venus des quatre coins du globe. Faouzi Annajah, PDG et fondateur de Namx et Thomas Altmann, Vice-président exécutif Innovation et Nouvelles technologies chez Acwa Power étaient là. Ils partagent avec La Vie éco leur vision de l’hydrogène vert et leurs ambitions pour le Maroc.