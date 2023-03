Un email critique envoyé par erreur !

J’ai mis en copie d’un email une personne qui ne devait pas le recevoir avec une information confidentielle et une critique à son encontre. Je ne sais pas quoi faire pour régler ce problème qui me gêne beaucoup !

Waw, c’est ce qui s’appelle un «doublé gagnant» et je comprends que vous pourrez être embarrassé !

Ce qui est fait est fait

La vie ne fonctionne qu’en mode «marche avant», et vous ne pouvez pas revenir en arrière pour annuler cet email… Ni espérer que cette personne ne l’ait pas lu ou encore qu’elle ne vous en tienne pas rigueur.

Donc vous allez devoir vous en expliquer sans attendre que la personne concernée vienne le faire «en premier». Vous aurez ainsi le bénéfice de celui qui a «fait le premier pas».

Et ici, soyons réalistes, la véritable erreur ne concerne pas le fait d’avoir envoyé ce mail à la mauvaise personne mais bien le fait que vous l’ayez critiquée par écrit et adressé le message à plusieurs personnes «dans son dos» !

Sans faire dans l’optimisme effréné, peut-être que cette erreur va vous permettre de rétablir une relation plus saine, car plus transparente avec cette personne. Tout dépendra d’elle mais de vous aussi. De votre manière de reconnaître votre erreur, celle d’avoir envoyé ce mail à ces personnes au lieu de vous adresser directement à elle et sans l’argument éculé du «mais tu sais, c’est difficile pour moi de te dire ces choses», en inversant les responsabilités: la victime devenant comme par magie la responsable de votre erreur.

Assumez…

Il faut assumer vos qualités comme vos défauts, cela vous aidera peut-être à vous départir de cette image lisse de perfection à laquelle vous accordez tant/trop d’importance. L’hypocrisie est souvent «expliquée» par de «la délicatesse».

En fait, il s’agit en réalité d’un MANQUE DE COURAGE bien plus instructif. Seulement, à force de cacher sous le tapis tous ces non-dits, on finit par trébucher. Et c’est exactement ce qui vous est arrivé.

Alors, vous allez prendre votre courage à deux mains et la prochaine fois que vous avez un reproche à faire, adressez-le à la PERSONNE CONCERNÉE, assumez autant vos perfections que vos imperfections, comme celles que vous critiquez quand il s’agit d’une autre personne que vous : n’est-ce pas ?

A vous de jouer !