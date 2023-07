Tourisme : Fatim-Zahra Ammor appelle à la mobilisation pour la réussite de la saison estivale

Compte tenu de l’importance que revêt l’expérience touristique dans la satisfaction et fidélisation des voyageurs, ainsi que de l’engouement que connaît actuellement la destination Maroc, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, appelle à la mobilisation de l’ensemble des professionnels ainsi qu’à ses équipes centrales, régionales et provinciales pour garantir la réussite de la saison estivale 2023.

Dans des lettres adressées aux présidents de la Confédération nationale du tourisme (CNT), de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), ainsi qu’à l’ensemble des délégués régionaux et provinciaux du tourisme, Fatim-Zahra Ammor sensibilise à l’amélioration des conditions d’accueil des touristes nationaux et internationaux en termes d’infrastructures, de prix, ainsi qu’à la qualité des services qui leur sont délivrés.

Elle a aussi appelé ses équipes centrales et relais du ministère au niveau régional et territorial, à renforcer les opérations de suivi et d’encadrement sur le terrain en coordination avec les autorités locales et les autres services compétents.

«Il est essentiel de rappeler que l’expérience touristique occupe une place centrale dans la feuille de route 2023-2026 du tourisme. En plus d’une offre repensée autour des expériences les plus recherchées, qui sont déclinées en neuf filières touristiques thématiques, cette feuille de route souligne l’importance des petits détails qui font toute la différence dans l’expérience des touristes», déclare le ministère dans un communiqué.

«C’est pourquoi il est primordial de conjuguer les efforts de tous les acteurs et parties prenantes afin de soutenir la croissance actuelle du secteur et renforcer la position du Maroc en tant que destination touristique incontournable sur la scène internationale», conclut le ministère.