Sécurité alimentaire : Mezzour plaide en faveur de la complémentarité commerciale entre les pays arabes

Intervenant lors de cette manifestation, Ryad Mezzour souligne que l’intégration commerciale arabe requiert plusieurs volets fondamentaux, dont l’harmonisation des normes.

Dans ce cadre, le ministre de l’industrie a mis en avant l’importance de l’action conjointe entre pays arabes en termes du contrôle des prix, l’exploration des opportunités d’investissement et de coopération, en vue d’atteindre la flexibilité nécessaire au niveau des chaînes de distribution dans cette région du monde, outre le renforcement de l’innovation et la promotion de la recherche scientifique.

Il a également mis l’accent sur l’importance de la convergence des chaînes de distribution et de la coopération dans le domaine de l’industrie et de la transformation. Mezzour souhaite voir les travaux de cette conférence aboutir à des conclusions et des propositions concrètes, à la faveur d’une coopération efficace pour renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaires dans le monde arabe.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, cette conférence, organisée par la Fédération des Chambres de Commerce, de l’Industrie et des Services du Maroc et la Ligue des Chambres Arabes, réunit des chercheurs et des experts du monde arabe qui aborderont les enjeux vitaux liés à la sécurité alimentaire dans les pays arabes.