Rabat accueille la première édition des « Morocco Tourism Awards »

La première édition des “Morocco Tourism Awards” se tiendra le mardi 16 janvier à Rabat, à l’initiative du média spécialisé “Tourisma Post”.



Portés par un certain nombre de médias partenaires, les “Morocco Tourism Awards” ont l’ambition de récompenser les acteurs et les institutions qui ont été les plus actifs en 2023, qui se sont démarqués par leurs créativité et leur engagement, et qui participent ainsi au rayonnement de la marque touristique “Maroc” aussi bien au niveau national qu’international, indique-t-on dans un communiqué.



L’objectif est de contribuer à la dynamique du secteur. D’autant que l’année 2023 a été marquée par des réalisations exceptionnelles et des moments inspirants pour le secteur du tourisme, portés par des Femmes et des Hommes du tourisme engagés. Une année où la reprise se confirme grâce à des résultats exceptionnels et qui ouvre tous les champs du possible pour ce secteur stratégique pour le pays qui représente quelques 2,5 millions d’emplois directs et indirects.



Les prix décernés lors des “Morocco Tourism Awards” viendront ainsi récompenser tous les métiers du secteur (hôteliers, voyagistes, restaurateurs, guides…), ainsi que les destinations les plus en vogues.



Les votes pour la sélection des nominés ont été faits essentiellement par des journalistes et des patrons de presse de médias nationaux. Un choix justifié par les organisateurs pour garantir une certaine neutralité et un regard critique sur le secteur.



Pour l’heure, les nominés ne sont pas encore connus mais les organisateurs avancent que de belles surprises sont à prévoir.