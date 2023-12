Électricité : La production en hausse de 2,4% à fin octobre, tirée par le renouvelable

La production locale d’électricité a enregistré une progression de 2,4% à fin octobre 2023 contre 1,6% un an auparavant, selon la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie et des finances.

Cette évolution recouvre, d’une part, des hausses de 12% de la production issue des énergies renouvelables inscrites dans le cadre de la loi 13-09 et de 5% de la production concessionnelle et, d’autre part, une baisse de 10,2% de la production de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), explique la DTFE dans sa récente note de conjoncture.

De son côté, le solde des échanges d’énergie s’est établi à +1586 GWh après +1181 GWh un an auparavant, recouvrant une augmentation de 21,2% des importations et une baisse de 15,6% des exportations. Ainsi, l’énergie appelée nette a enregistré une hausse de 3,5% à fin octobre 2023 contre 5,3% un an auparavant.

Par ailleurs, la consommation d’électricité a progressé de 3,2% contre 5,2% un an auparavant, ajoute la même source, notant que cette évolution recouvre, d’une part, des améliorations de la consommation d’électricité à moyenne tension (+6,7%), de la consommation des régies (+2,6%) et de la consommation résidentielle (+2,0%) et, d’autre part, une baisse de la consommation d’électricité à très haute tension et haute tension (-0,5%).