SDX Energy se lance dans le renouvelable et mise sur le Maroc

SDX Energy annonce une mise à jour de sa stratégie. D’une activité purement pétrolière et gazière la société va se muer en un fournisseur d’énergie hybride intégré au Maroc, apprend-on d’un communiqué de la compagnie.

Pour cela, souligne la même source, SDX cède ses actifs égyptiens pour se concentrer sur la croissance de ses opérations marocaines et générer un financement initial pour soutenir la nouvelle stratégie. L’ensemble des actifs gaziers qu’elle détient au Maroc seront maintenus, et la société indique qu’elle continuera à produire et vendre du gaz naturel au Royaume.

A cet effet, la compagnie compte maintenir un fonctionnement sur le principe de «faire plus avec ce que nous avons», avec un plan visant à étendre son infrastructure de transport de gaz existante pour permettre des importations de gaz d’Espagne, via le gazoduc Maghreb-Europe, en élargissant l’approvisionnement en gaz vers la région de Kénitra.

La Société a également l’intention, à moyen terme, de se développer dans la production d’énergie renouvelable, en tirant parti de sa solide base d’acheteurs de gaz pour une vente croisée commercialement intéressante de gaz et d’électricité verte.

«Au cours des six derniers mois, la haute direction de SDX a travaillé intensivement pour repositionner la société, jetant ainsi les bases de l’exécution de la nouvelle stratégie de la société», a commenté Daniel Gould, PDG de SDX.

«Avec la cession prochaine d’actifs égyptiens et une série d’opportunités passionnantes au Maroc, SDX a commencé à se repositionner sur les plans organisationnel et opérationnel», a ajouté le responsable.

A noter que le plan stratégique est conçu pour un horizon à court et moyen terme, couvrant jusqu’à quatre ans.