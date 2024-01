Recettes touristiques : 97,4 milliards de DH à fin novembre, un record

Comparativement à fin novembre 2019, elles se sont raffermies de 33,7%, après une augmentation de 15,5% an plus tôt. A fin novembre 2023, les indicateurs du tourisme poursuivent leur dynamisme, affichant un accroissement du nombre des arrivées à la destination Maroc de 36%, en une année, soit près de 13,3 millions d’arrivées, précise la Direction, ajoutant que le nombre de ces arrivées s’est consolidé de 11% comparé à son niveau pré-crise, après 9,6% à fin septembre 2023 et un recul de 18,6% il y a une année.

Pour ce qui est des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, leur flux s’est renforcé, en glissement annuel, de 38%, à fin novembre 2023.

Cette évolution revient à la hausse notable des nuitées des non-résidents de 60% et de celles des résidents de 8%, dans les principales destinations du Royaume, notamment, Marrakech (+53%), Agadir (+29%), Casablanca (+36%), Tanger (+22%), Fès (+32%), Rabat (+25%), Essaouira (+41%) et Al Haouz (+64%).

S’agissant du taux de récupération de ces nuitées par rapport à leur niveau antérieur à la crise, il s’est élevé à 101% à fin novembre 2023, au lieu de 73% à fin novembre 2022.