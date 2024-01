Province de Tinghir : 42 MDH pour la construction du barrage souterrain

Après le marché relatif à l’assistance technique pour le projet de barrage souterrain au niveau de la commune Hssiya dans la province de Tinghir, l’Agence régionale d’exécution des projets Drâa-Tafilalet vient de lancer l’appel d’offres pour les travaux de construction de cet ouvrage.

Mobilisant une enveloppe estimée à 41,8 millions de dirhams, ce barrage, qui sera situé à 6 km du village d’Aachich n’Ait Iazza et qui dominera l’oasis Ait Iazza du côté amont, servira à l’alimentation en eau potable et aux besoins agricoles de cette zone oasienne sévèrement touchée par la sécheresse.

Ce type de barrages souterrains (également appelé seuil), dont la mise en place s’inscrit dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, consiste en de petits ouvrages hydrauliques qui se présentent sous forme de murets. Ils permettent de réalimenter les nappes en cas de crus ou de fortes pluies, en obstruant l’écoulement naturel de l’eau souterraine.

Selon la documentation accompagnant l’appel d’offres, le barrage ne pose aucun impact négatif significatif sur l’environnement naturel ni sur l’environnement socio‐économique. «Il est, au contraire, fortement sollicité par la population et les élus, pour ses nombreux impacts positifs», assure-t-on. Il permettra, d’après la même source, de mobiliser les eaux souterraines, de sauvegarder et de développer des palmeraies et des zones cultivées qui présentent une situation stratégique et un grand intérêt culturel et historique. Les potentialités de développement touristique sont également évoquées.

«Avec le nouveau régime hydrogéologique de la vallée, le barrage contribuera à une mise en valeur et une productivité importante des terres agricoles aux alentours du site», souligne le document.

À noter que la durée des travaux de cet ouvrage est de 24 mois, dont les travaux de terrassement, la réalisation d’une paroi moulée, les travaux de bétonnage et les travaux de remblaiement. Outre la province de Tinghir, d’autres zones oasiennes souffrant de stress hydrique pourraient accueillir ce genre de barrages, notamment la province de Zagora.